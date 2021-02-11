Лукашенко убежден, что Беларусь должна оставаться президентской республикой

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко твердо убежден, что Беларусь должна оставаться президентской республикой. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, такой должна оставаться страна, в том числе когда он уйдет с поста Президента.

"Я за конституционную реформу. В течение года на диалоговых площадках, везде мы будем это обсуждать. Каждый шаг по изменению. Но я твердо убежден: наша страна должна оставаться президентской республикой. Поймите только правильно то, что я сейчас скажу: наша страна должна быть президентской республикой и без Лукашенко. Она будет без Лукашенко - не сегодня, так завтра, послезавтра. Какой бы я ни был героический, придет время - придут другие люди", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко

"Я понимаю, что весь сыр-бор - из-за нынешней личности Президента Беларуси. Для кого это секрет? - отметил он. - Я очень решительный человек, не трусливый. Я не дрожу за свою шкуру, у меня нет богатства (никому не верьте, что я чего-то там у кого-то взял, четверть века у власти - и никто нигде ничего не нашел, хотя при нынешней системе можно найти любую копейку). У меня кроме Беларуси ничего нет. Я лучшие годы вложил в эту страну".

"Меня невозможно запугать. Я не выставлял себя героем, когда бегал с автоматом по улице. Я просто был настроен решительно. Я знал и видел, к чему это все может привести. И это многих отрезвило, - продолжил Президент. - Такая позиция у моих детей, у моих близких и родных. Я свою страну никому не отдам".-0-