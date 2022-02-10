10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что никакой горячей войны не будет. Об этом он заявил сегодня, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все на слуху. Военные, военные, военные… Может, говорят, где-то переборщили с этими терминами военными. Ну а что нам, молчать? Чтобы потом, если вдруг что-то случится, народ нам скажет: а где ж вы были, почему нам не говорили? Поэтому я даже, анализируя свои шаги и поступки, часто думаю: может быть, мы излишне людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту, - заявил глава государства. - А из зоны комфорта вылезти и начать воевать… Я думаю, Павел (Павел Муравейко, который назначен первым заместителем государственного секретаря Совбеза. - Прим. БЕЛТА), ты не хуже меня знаешь, что такое воевать. В окопах, наверное, посидел, пострелял, поползал на тактических занятиях и так далее".

"Поэтому я не думаю (что будет горячая война. - Прим. БЕЛТА). Если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне", - сказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем он убежден, что людям о складывающейся ситуации говорить надо: "Чтобы они понимали, что в любой момент…"

"Они же нас щупают (потенциальные противники. - Прим. БЕЛТА): то вертолет залетит, то самолет, то беспилотник. Я уже не говорю о том, что там люди переходят через границу и так далее. Поэтому не только война идет в средствах массовой информации и экономическая война против нас развязана. Это гибридная война после этого мятежа (речь о событиях августа 2020 года. - Прим. БЕЛТА)", - сказал глава государства.

Обращаясь к Павлу Муравейко, Александр Лукашенко отметил, что придется осуществлять серьезный контроль за деятельностью армии: "Кому, как не вам, знать, что происходит в войсках. Но тут уже вы не должны в обнимку ходить с теми, кто вас рекомендовал. Вы уже - человек Президента, и вы моими глазами должны смотреть на Вооруженные Силы. Не только на армию. Поэтому вчера они вас рекомендовали, а завтра они должны понимать, что вы должны быть объективным человеком по отношению к Вооруженным Силам".-0-

Павел Муравейко крайний справа