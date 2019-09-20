Лукашенко убежден в правильности принятого решения по развитию льноотрасли

20 сентября, Кореличский район /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая ОАО "Кореличи-Лен" и общаясь с коллективом предприятия, обратил внимание на правильность принятого ранее решения сохранить и развивать льняную отрасль в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если раньше я думал о том, что вот мы ввязались в эту войну по спасению льноводческой отрасли, а, может быть, на рынке будет негодная эта продукция, я переживал за это, потому что денег вложили немало. Но сегодня мы убеждены в том, что поступили правильно. В Беларуси льну быть", - подчеркнул глава государства.

По его словам, страна всегда производила достаточное количество льна, и его было больше, чем сейчас. "Чтобы переработать и загрузить льнокомбинат в Орше, нам надо 50-52 тыс. т волокна. Мы его в этом году получим. И неплохого качества. Вот та планка, ниже которой мы в будущем опуститься не должны", - ориентировал Президент.

"Лен - политическая культура. Не я же его выносил на герб страны. Поэтому угробить это производство мы не можем. Мы можем только более серьезно заниматься этим и уже не идти широким фронтом (увеличивая посевные площади под лен. - Прим. БЕЛТА), а интенсифицировать процесс возделывания и переработки льна, - подчеркнул Президент. - Цель одна - в этом году расставить все акценты и поставить точку в переработке и возделывании льна, чтобы дальше вы сами могли жить и развиваться".

Александр Лукашенко упрекнул специалистов в недостаточно активной продаже льняных тканей на экспорт. Лен производят не так много государств - Франция, Бельгия, Германия, Польша, Россия. "Южнее никто не делает ткани из льна. Может, и делают, но покупают сырье у нас. Потому что мы в свое время безмозгло этим занимались. Все надо перерабатывать у себя, делать ткани хорошие", - подчеркнул он.

На Оршанском льнокомбинате, например, делают очень презентабельные подарочные наборы из льняной ткани. Президент их часто дарит высоким зарубежным гостям. "Они ахают и охают и спрашивают, где это можно купить. Это говорит о том, что мы не умеем продавать свой товар. Придется учить тех, кто должен этим заниматься", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко подчеркивает возможность рентабельной работы льняной отрасли "Как в Кореличах, так должно быть на всех льнозаводах по всей стране. Лучше не надо. Вот это сделайте и все", - сказал Александр Лукашенко.