Лукашенко убежден в успешной реализации значительного потенциала двустороннего сотрудничества с Арменией

Армен Саркисян и Александр Лукашенко. Фото из архива

23 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Армения Армена Саркисяна с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Республике Беларусь вас знают как опытного государственного деятеля, отдающего всю свою энергию и знания делу неуклонного повышения благосостояния Армении и ее граждан, укрепления авторитета страны на международной арене", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси отметил также неоценимый вклад Армена Саркисяна в развитие белорусско-армянских отношений и выразил убежденность в успешной совместной реализации имеющегося значительного потенциала взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.-0-