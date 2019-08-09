Лукашенко убежден в успешном развитии конструктивного сотрудничества с Сингапуром

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сингапура Халиму Якоб и народ этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Убежден, что дружественные отношения и конструктивное сотрудничество между Беларусью и Сингапуром будут успешно развиваться на благо наших народов", - говорится в поздравлении.
Глава государства пожелал Халиме Якоб крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а жителям Сингапура - мира, благополучия и дальнейшего процветания.-0-
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