Лукашенко - участникам торжества на площади Победы: берегите страну, это - главное

3 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко по окончании патриотического шествия "Беларусь помнит!" тепло пообщался с ветеранами, представителями дипломатического корпуса, жителями Минска, пришедшими на торжество, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока вы живы, войны не будет точно", - сказал глава государства ветеранам. Слова благодарности он адресовал не только тем, кто принес Победу на полях сражений, но и тем, кто восстанавливал страну и города в тяжелые послевоенные годы.

"Все будет хорошо, мы никому ничего своего не отдадим, но и чужое нам не надо", - подчеркнул белорусский лидер.

Александра Лукашенко приветствовали многочисленные жители столицы, пришедшие на торжество. Глава государства также приветствовал их, поздравил с праздником, пожелал счастья, удачи и здоровья.

"Берегите страну, это - главное", - подчеркнул белорусский лидер.-0-