Лукашенко участвует в посадке деревьев на "Линии Сталина"

20 апреля, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском субботнике участвует в посадке деревьев на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина", передает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом работ Александру Лукашенко рассказали о развитии комплекса и организации новых экспозиций. Было отмечено, что "Линия Сталина" создавалась на основе фортификационных сооружений Минского укрепрайона, которые сыграли важное значение в годы Великой Отечественной войны. Вместе с тем сотрудники комплекса заметили, что в довоенные годы здесь было построено около 7 тыс. дотов, которые прикрывали территорию на протяжении 1,6 тыс. км, но часть местности оставалась без защиты. При этом доты создавались против пехоты и кавалерии, они не могли противостоять танковым войскам.

"Если бы мы серьезно отнеслись к этому укрепрайону, мероприятиям, для чего он был предназначен, то немцам было бы не так просто ее преодолеть", - констатировал Александр Лукашенко.

После знакомства с территорией комплекса и экспозициями Президент принял участие в посадке деревьев. В честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков на "Линии Сталина" будут высажены 75 дубов на месте основной экспозиции экскурсионного маршрута по дотам Минского укрепрайона. Будут также высажены 30 сосен в честь 30-летия вывода контингента советских войск из Афганистана.

Комплекс "Линия Сталина" создавался по инициативе благотворительного фонда "Память Афгана" к 60-летию победы в Великой Отечественной войне на основе восстановленных фортификационных сооружений Минского укрепрайона. Во время строительства (2004-2005 годы) на территории комплекса были найдены останки 75 солдат, павших в годы войны, которые перезахоронили в братские могилы на территории Беларуси.

"Линия Сталина" открылась для посетителей 30 июня 2005 года. Сегодня комплекс представляет собой военно-исторический музей под открытым небом. В его основу легли сохранившиеся с 1930-х годов долговременные огневые точки Минского укрепленного района, который входил в систему укрепрайонов, созданную в конце 1920-х - начале 1930-х годов. На площади 36 га располагаются образцы полевой фортификации (четыре дота, блиндажи, траншеи, противотанковые рвы и другие виды инженерных заграждений), четыре площадки с военной техникой времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет (более 200 крупных экспонатов).

В прошлом году на территории комплекса начали создавать экспозицию "Наш бронепоезд", посвященную подвигу железнодорожников в годы войны. Она включает две ветки железнодорожных путей со стрелочным переводом, паровоз образца 1932 года, железнодорожную станцию со всем техническим оборудованием и постройками, движущийся бронепоезд. Уникальность проекта не только в его масштабности, но и полном соответствии размеров оригинальным образцам. Экспозицию планируется открыть к концу июня.-0-