Лукашенко - ученым: инновации нужны не на выставочных стендах, а в производстве

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из стратегических задач для науки и производства - создание и широкое внедрение технологий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании-совещании с Национальной академией наук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одна из стратегических задач сегодня для науки и производства - это повышение эффективности научных изысканий, создание современных технологий и их широкое внедрение. Это для нас главное. Да, нужна и фундаментальная наука, без нее не может быть никакой прикладной науки. Но если будем заниматься только фундаментализмом и теоретизировать и не получим от прикладной науки, не будем ее развивать, мы загубим науку вообще, - сказал Александр Лукашенко. - Мы обязаны обеспечить выход экономики на уровень устойчивого инновационного развития и значительно повысить валовой внутренний продукт".

Президент констатировал, что ученые многое делают для этого. Он отметил, что исследования нужны прежде всего для решения сугубо прикладных проблем. "Но, к сожалению, отдельные ваши разработки я вижу только на выставочных стендах", - заметил глава государства.

"Пусть не все, продвинулись значительно. Я помню свои первые годы президентства и нашей работы, тогда со стороны ученых были сплошные жалобы: "Мы сделали - никому не надо". Мы продвинулись значительно по освоению ваших научных разработок и их внедрению в производство. Думаю, что шаги сделаны. Но уверен, что не все еще сделали, есть хорошие открытия, новации, которые еще лежат на полках, - сказал глава государства. - Инновации очень нужны нам сегодня и особенно нужны в регионах. Мы договаривались, что вы активно включитесь в программы развития регионов".-0-

Александр Лукашенко