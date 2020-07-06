Лукашенко: угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями уже стала реальностью

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями уже стала реальностью. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшней реальностью стала угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями, в том числе ядерными, несмотря на то, что 75 лет тому назад все почувствовали и поняли, что такое война", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что столкновения геополитических интересов сверхдержав подогревают тлеющие и порождают новые локальные конфликты. Причем приемлемых универсальных рецептов для их разрешения нет, констатировал глава государства.

"Очевидно, что милитаризация Восточной Европы и активизация военной деятельности, в том числе возле наших границ, ни к чему хорошему не ведет. Риски и вызовы в военной сфере растут, доверие между странами подрывается, и на этом фоне экономические, демографические, а также экологические проблемы будут обостряться", - убежден Президент. В то же время Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь выступает активным участником процесса укрепления международной безопасности.-0-

Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси командиров такого уровня немного, и получение генеральского звания является публичным признанием заслуг человека, который выбрал своей судьбой трудную профессию - защищать Родину.