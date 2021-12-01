Лукашенко: украинские военные сами попросили Россию спасти Крым в 2014 году

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинские военные сами предложили российским коллегам в 2014 году спасти Крым от вторжения НАТО, и об этом доложили Президенту России Владимиру Путину. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что Крым перешел к России без сопротивления украинских военных, поскольку была договоренность с российскими военными. "Они (украинские военные. - Прим. БЕЛТА) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили: вы там своему скажите Президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, Президенту России было доложено", - сказал Александр Лукашенко.-0-

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