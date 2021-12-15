Лукашенко упрекнул местные власти в плохой работе с населением и рассказал историю о двух пенсионерках

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с активом Витебской области упрекнул местные власти в плохой работе с населением, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что в госструктурах порой возникают серьезные пробелы в работе с населением, в этом ему приходилось убеждаться не раз. Президент рассказал, как у себя на малой родине на улице столкнулся с двумя женщинами из-под Орши: они приехали в Александрию, рассчитывая на встречу с главой государства, чтобы решить свои проблемы.

"Они мне ворох бумаг, а вопрос и выеденного яйца не стоит: туалет кто-то построил, забор не перенес, 70 сантиметров ни туда, ни сюда. Идет какой-то спор в БТИ, районе - ужас. Вторая купила дом - что-то не так, что-то не эдак, - отметил Президент. - Обе ночь с Орши шли пешком (не на чем было приехать), зная, что я нахожусь в этой деревне. Обычные, простые женщины. И, знаете, мне как-то не по себе стало".

Глава государства обратил внимание, что ему приходится часто сталкиваться с подобными вопросами. Он возмутился, почему местные органы власти не могут разобраться с такими проблемами.

"Уже пенсионерки, а мы заставляем их ходить по стране. Это недопустимо. Я помню, откуда я сам. Не думаю, что в этом зале сидят все дети министров и секретарей ЦК. Не забывайте, откуда вы и куда мы вернемся", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-