Лукашенко: успешное развитие журналистики - один из важнейших факторов информационного суверенитета

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успешное развитие журналистики - один из важнейших факторов информационного суверенитета Беларуси. Это отмечается в приветствии Президента Беларуси Александра Лукашенко участникам ХХІІІ Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі", которое на торжественном открытии выставки зачитал заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Жевняк

"Успешное развитие профессиональной журналистики является одним из важнейших факторов обеспечения информационного суверенитета Беларуси. Соблюдение этических норм, принципов честности и достоверности подачи новостей, наличие четкой гражданской позиции - это признак солидных и вызывающих доверие печатных и электронных изданий, телевизионных проектов, готовых противостоять вызовам современности", - подчеркивается в приветствии.

Совершенствуя и развивая журналистскую сферу, наполняя ее глубоким аналитическим содержанием, СМИ должны прежде всего работать на благо народа и государства, соблюдать мир и согласие в обществе, беречь национальное единство.

Выставка "СМІ ў Беларусі" открылась сегодня Минске и будет работать по 4 мая в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. В ней участвуют более 50 экспонентов, которые представляют средства массовой информации Беларуси, России, Украины, стран Балтии, Узбекистана и КНР. Экспозиция отражает весь спектр информационного пространства страны. В ней участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства. Она разместилась на площади более 1 тыс. кв.м.

Центральные темы выставки - 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины. Среди особенностей нынешнего форума - проведение 3 мая первого тематического Дня пиара, а также широкая презентация сетевых СМИ, среди которых интернет-издание Мediana.by, основанное совместно с факультетом журналистики БГУ, Министерством информации и Общественным пресс-центром Дома прессы. Традиционно в рамках выставки 3 мая на площадке "Дипсервис Холл" (пер. Войсковый, 4) будут вручены награды победителям в 23 номинациях Национального конкурса печатных СМИ "Золотая литера" - в этом году на участие в нем поступило более 330 заявок. А 4 мая на "СМІ ў Беларусі" - детский день. Выставка будет представлена глазами самых юных ее участников.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "Белэкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-