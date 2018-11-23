Лукашенко установил дедлайн до середины 2019 года для завершения строительства сверхнормативных домов

23 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до середины 2019 года решить вопрос с завершением строительства сверхнормативных жилых домов. Обеспокоенность ситуацией в этом вопросе он высказал сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас таких домов в стране 35. Это, конечно, не 380 домов, как в 2013 году, но и их быть не должно. За каждым из них стоят наши сограждане", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко потребовал от всех губернаторов и председателя Минского горисполкома каждый такой дом взять под личный контроль и завершить строительство. "Крайний срок - первая половина 2019 года", - сказал он.

Президент поручил Комитету госконтроля и Генпрокуратуре проанализировать ситуацию в данном вопросе и предпринять необходимые действия.-0-