Лукашенко утвердил финансирование 6 проектов фондом Президента по поддержке культуры и искусства

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Об этом БЕЛТА сообщили в
Согласно документу, предусматривается выделение денежных средств для реализации шести культурных проектов. Будет профинансировано восстановление родовой усадьбы Н.Орды в урочище Красный Двор Ивановского района Брестской области, создание экспозиции Музея белорусской малеванки на базе историко-культурного музея-заповедника "Заславль". Предусмотрено направление денежных средств на консервацию костела в Мстиславле, консервацию и фрагментарную реставрацию замка в Гольшанах, реставрацию часовни-захоронения князей Паскевичей в Гомеле и отслоенной живописи XVIII-XIX веков Спасо-Преображенской церкви в Полоцке.
Осуществление этих проектов будет содействовать сохранению памятников архитектуры и истории, расширению их туристического потенциала.-0-