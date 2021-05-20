Лукашенко утвердил финансирование расходов спецфонда по поддержке одаренных учащихся и студентов в размере Br1,1 млн

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым принято решение о финансировании расходов специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2021 году в размере Br1,1 млн из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Распоряжением также утверждено решение совета фонда о поощрении 309 учащихся и студентов.

Стипендии Президента Республики Беларусь назначены 187 студентам и курсантам учреждений высшего образования.

Денежные премии или поощрительные стипендии с вручением нагрудного знака лауреата фонда присуждены 64 победителям 17-й Международной Жаутыковской олимпиады по математике, физике и информатике, Международного конкурса экологических проектов учащихся (2020 год), Международной студенческой олимпиады в области информатики и программирования (2020 год).

Денежными премиями поощрены 58 победителей Международной студенческой олимпиады "Электротехника-2020", VIII Международной олимпиады по электроэнергетике (2020 год), республиканского конкурса по основам профессиональной подготовки среди учащихся.

Распоряжение Президента Республики Беларусь направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для дальнейшего развития их способностей и успешной учебы.-0-