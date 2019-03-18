Лукашенко утвердил Концепцию информационной безопасности Беларуси

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал постановление Совета безопасности "О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Государственным органам и иным организациям поручено руководствоваться положениями концепции в практической деятельности. Результаты ее реализации должны отражаться в ежегодном докладе Президенту Беларуси о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.

В концепции учтены все замечания и предложения членов Совета безопасности, поступившие в ходе рассмотрения проекта концепции на заседании 12 марта 2019 года. В частности, особо указано на преемственность концепции по отношению к основополагающей Концепции национальной безопасности, усилены положения о подготовке кадров в области обеспечения информационной безопасности, использовании мировых рейтингов для оценки ее состояния, защите коммерческой, профессиональной, банковской тайн. Конкретизировано, что реагирование на риски и вызовы в информационной сфере осуществляется всеми без исключения государственными органами и организациями в соответствии с областью их деятельности, максимально полно и оперативно.

Концепция информационной безопасности Беларуси - это система официальных взглядов на сущность и содержание обеспечения национальной безопасности в информационной сфере, в которой определяются стратегические задачи и приоритеты в области обеспечения информационной безопасности.

Концепция исходит из геополитических интересов Беларуси, ее места и роли в современном мире, основывается на соглашениях о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности государств - участников СНГ, государств - членов ОДКБ, двусторонних соглашениях и иных обязательствах Беларуси в области международной информационной безопасности, учитывает основные положения актов международных организаций, в том числе резолюций Генеральной ассамблеи ООН, рекомендаций ОБСЕ.

Документ обеспечивает комплексный подход к проблеме информационной безопасности, создает методологическую основу для совершенствования деятельности по ее укреплению, служит основанием для формирования государственной политики, выработки мер по совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности, конструктивного взаимодействия, консолидации усилий и повышения эффективности защиты национальных интересов в информационной сфере, способствует целенаправленной интеграции Беларуси в системы обеспечения международной информационной безопасности на основе национальных приоритетов.

В концепции отражены современные вызовы и угрозы, которые формируются в информационной сфере и представляют опасность для конституционных основ и жизнедеятельности государств - манипулирование массовым сознанием, дискредитация идеалов и ценностей, размывание национального суверенитета, неустойчивость информационной инфраструктуры и другие.

По своей сути концепция представляет собой современный политический акт, нацеленный на всеобъемлющее развитие Беларуси как суверенного, демократического, социального государства. Особо подчеркивается, что безопасность информационной сферы обеспечивается в первую очередь именно через ее развитие. Содержание документа предназначено вниманию государственных органов, общественности, граждан, союзников и партнеров Беларуси, иных субъектов международных отношений.

Особенно важно, что Беларусь позиционируется как миролюбивое государство, которое рассчитывает на цивилизованное решение всех вопросов глобальной и региональной безопасности, неуклонное и эффективное развитие человеческого потенциала. Концепция ориентирована на вовлечение в обеспечение информационной безопасности всех государственных органов и организаций, гражданского общества, бизнеса, представителей научного, образовательного и культурного сообщества.-0-