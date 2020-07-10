Лукашенко утвердил кредитное соглашение с ЕБРР для реконструкции трассы М3

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил кредитное соглашение (республиканские мосты и реконструкция автодороги М3) между Беларусью и Европейским банком реконструкции и развития. Глава государства подписал соответствующий указ №265, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Средства займа в сумме 259 млн евро будут предоставлены предприятию "Минскавтодор-Центр" для реализации предусмотренных соглашением мероприятий.

Совету Министров поручено обеспечивать в установленные сроки погашение и обслуживание займа ЕБРР за счет средств республиканского бюджета, Министерству транспорта и коммуникаций - контролировать выполнение предусмотренных кредитным соглашением мероприятий и целевое использование средств.-0-