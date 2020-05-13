Лукашенко утвердил отчет Нацбанка за 2019 год

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 мая подписал указ, которым утвержден отчет Национального банка за 2019 год. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с документом в 2019 году деятельность Национального банка была направлена на сохранение основы для сбалансированного и устойчивого развития экономики Беларуси посредством поддержания ценовой и финансовой стабильности.

Достигнута основная цель денежно-кредитной политики - ограничение инфляции, которая составила 4,7% (при прогнозном параметре не более 5%).

Обеспечено эффективное функционирование банковского сектора, сохранение высокой доходности сбережений в национальной валюте, а также доступность кредитов в белорусских рублях.-0-