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26 декабря 2019, 17:01

Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2020 год

Фото из архива
Фото из архива

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 482, которым утвержден план подготовки законопроектов на 2020 год. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Основными критериями при формировании плана стали реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность их правовой регламентации с учетом действующего законодательства. Особое внимание уделялось соблюдению требований системности, комплексности и стабильности правового регулирования.

В 2020 году планируется подготовить 30 проектов законов. В их числе как принципиально новые законы (например, проекты законов "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь", "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования", "О саморегулируемых организациях", "О лицензировании", "О волонтерской деятельности"), так и направленные на системную актуализацию действующих законов, в том числе с учетом практики их применения.

В 2020 году также запланирована разработка концепций законов "О страховой деятельности", "Об объединениях нанимателей", "О доступе к информации о деятельности судов общей юрисдикции", "Об информации, информатизации и защите информации".-0-

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