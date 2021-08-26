Лукашенко утвердил поправку к соглашениям о займе с МБРР

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №324 "Об утверждении международного договора". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Этим документом глава государства утвердил поправку к соглашениям о займе и общим условиям, применимым к займам, подписанную между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития в июне этого года.
В соответствии с поправкой МБРР предоставляется право в случае отказа от эталонных процентных ставок LIBOR и EURIBOR применять иную базовую ставку, о чем банк будет обязан незамедлительно уведомить Республику Беларусь.-0-
Этим документом глава государства утвердил поправку к соглашениям о займе и общим условиям, применимым к займам, подписанную между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития в июне этого года.
В соответствии с поправкой МБРР предоставляется право в случае отказа от эталонных процентных ставок LIBOR и EURIBOR применять иную базовую ставку, о чем банк будет обязан незамедлительно уведомить Республику Беларусь.-0-