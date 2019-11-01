Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2020 год: рост ВВП на 2,8%, экспорта на 3,6%, инфляция не более 5%

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы №401 "О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год" и №402 "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2020 год". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В 2020 году экономическая политика будет направлена на сохранение внешней и внутренней сбалансированности путем проведения контрциклической макроэкономической, денежно-кредитной, фискальной политики.

Индикатором ее реализации является достижение важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2020 год, которые утверждены в качестве ключевых показателей эффективности работы правительства и Национального банка.

Параметры прогноза определены исходя из необходимости сохранения макроэкономической сбалансированности, повышения уровня жизни населения, а также формирования условий для ускоренного роста экономики в среднесрочной перспективе.

Так, ключевыми показателями эффективности работы правительства на 2020 год являются рост валового внутреннего продукта - 102,8%, экспорта товаров и услуг - 103,6%, реальных располагаемых денежных доходов населения - 102,4%, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере 1% к ВВП и ряд иных.

Кроме того, Совету Министров и Национальному банку поручено утвердить план дополнительных мер для роста экономики, в частности для повышения производительности труда, создания благоприятных условий работы инвесторов, снижения контролирующего и административного давления на экономические субъекты, задействования неиспользованных резервов экономического роста.

Монетарная политика в 2020 году будет направлена на стабилизацию инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, на уровне не более 5% (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года).

Обеспечение ценовой стабильности будет достигаться Национальным банком в режиме монетарного таргетирования посредством контроля над объемом денежного предложения. Сбалансированному росту денежного предложения будет способствовать поддержание в реальном выражении процентных ставок в экономике на положительном уровне.

Национальный банк продолжит проводить курсовую политику в режиме плавающего курса. В рамках перехода в среднесрочном периоде к режиму инфляционного таргетирования предусмотрены мероприятия, направленные на снижение степени участия Национального банка в торгах на внутреннем валютном рынке. Национальный банк будет проводить операции по покупке иностранной валюты для пополнения золотовалютных резервов при устойчивом превышении ее предложения над спросом на внутреннем валютном рынке.

Для сохранения финансовой стабильности будет продолжена работа по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов, обеспечению безопасного функционирования банков, небанковских кредитно-финансовых и некредитных финансовых организаций, ОАО "Банк развития Республики Беларусь", а также эффективной работы платежной системы.

Решению задачи обеспечения ценовой и финансовой стабильности будет способствовать диверсификация и укрепление структуры финансового рынка, в том числе развитие его небанковского сегмента, девалютизация экономики.

Коммуникационная политика Национального банка будет направлена на повышение открытости и прозрачности проводимой в Беларуси денежно-кредитной политики.

Подписанные указы соответствуют цели устойчивого развития №8 "Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости, достойной работе для всех".-0-

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