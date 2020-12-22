Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2021 год: рост ВВП на 1,8%, инфляция в пределах 5%

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2021 год. Соответствующие указы глава государства подписал 22 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Подписан указ №480 "О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год". Документом устанавливаются следующие важнейшие параметры, направленные прежде всего на улучшение качества жизни:

рост реальных располагаемых денежных доходов населения на уровне 101,6%, (в процентах к 2020 году),

обеспечение уровня безработицы в трудоспособном возрасте по методологии Международной организации труда на уровне 4,2-4,4%,

ввод жилья в эксплуатацию, строящегося с государственной поддержкой, - не менее 1 млн. кв.м,

удержание роста цен на социально значимые товары на уровне не более 104,9% (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года). Этот показатель в качестве важнейшего установлен впервые. Он вбирает в себя изменение цен на основные товары, используемые населением повседневно. Поэтому для социальной защищенности населения целевой параметр показателя устанавливается ниже уровня общей инфляции (5%),

обеспечение доли инвестиций в основной капитал в ВВП на уровне 21,3-21,7%,

достижение роста ВВП в 2021 году - 101,8% (в процентах к 2020 году).

Для достижения определенных указом важнейших параметров прогноза правительству поручено утвердить целевой план социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год, обеспечивающий мобилизацию ресурсов для восстановительного роста экономики при соблюдении макроэкономической сбалансированности.

Глава государства также подписал указ №481 "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2021 год".

Монетарная политика в 2021 году будет направлена на стабилизацию инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, на уровне не более 5%.

Обеспечение ценовой стабильности будет достигаться Национальным банком в режиме монетарного таргетирования посредством контроля над объемом денежного предложения. Сбалансированному росту денежного предложения будет способствовать поддержание в реальном выражении процентных ставок в экономике на положительном уровне.

Сохранение финансовой стабильности будет осуществляться путем реализации мероприятий по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов, обеспечению безопасного функционирования банков, небанковских кредитно-финансовых и некредитных финансовых организаций, ОАО "Банк развития Республики Беларусь", а также эффективной работы платежной системы.

Коммуникационная политика Национального банка будет направлена на повышение открытости и прозрачности проводимой в Беларуси денежно-кредитной политики.-0-