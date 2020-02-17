Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы в 2020 году

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил сегодня решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2020 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал журналистам председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, перед ведомством стоят, в частности, задачи по наращиванию пограничной инфраструктуры, продолжению демаркации белорусско-украинской границы. "В прошлом году численность нашего ведомства была увеличена. Мы создали шесть полноценным маневренных групп, ввели в строй две пограничные заставы на украинском направлении", - добавил он.

В Госпогранкомитете отметили, что обстановка на белорусской границе в прошлом году оставалась стабильной и прогнозируемой. За нарушение законодательства о госгранице были задержаны около 4 тыс. лиц. Из них более 370 человек - нарушители государственной границы, что почти наполовину ниже показателя 2018 года.

Причем снижение количества задержанных нарушителей границы отмечено на всех направлениях. "Это связано с наращиванием плотности охраны границы за счет увеличения штатной численности органов пограничной службы, а также сигнализационного прикрытия рубежей. Также этому способствовала активная профилактика правонарушений", - пояснили в ведомстве.

Вместе с тем, добавили в комитете, территория Беларуси по-прежнему используется для транзита незаконных мигрантов и наркотрафика. Пограничники в прошлом году пресекли 20 каналов незаконной миграции, задержали 32 организатора и пособника. Вскрыто и пресечено 18 каналов контрабанды наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 1 т наркотиков - в два раза больше, чем в 2018 году.

"В 2019 году продолжались работы по демаркации границы с Украиной. Всего обозначено более 548 км границы (осталось - около 536 км), установлено более 1,1 тыс. пограничных знаков (осталось - 431)", - отметили в Госпогранкомитете.-0-