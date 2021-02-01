Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы в 2021 году

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил сегодня решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2021 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: армия и пограничные войска почувствовали, что страну надо защищать более основательно Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо. Глава государства отметил положительные результаты в борьбе с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, террористическими угрозами.

Как заявили в Госпогранкомитете, обстановка на белорусской границе в течение 2020 года оставалась стабильной и контролируемой, угроз пограничной безопасности не выявлено. Действующие с начала года ограничения из-за пандемии, наращивание плотности охраны границы и прикрытия рубежей привели к снижению противоправной деятельности.

"Вместе с тем на рубежах Беларуси сохранились риски и вызовы пограничной безопасности, связанные с незаконной миграцией, контрабандой и попытками пересечения границы радикально настроенными лицами. Территория Беларуси по-прежнему использовалась для транзита незаконных мигрантов из неблагополучных регионов в страны Евросоюза", - отметили в ведомстве.

Как рассказал журналистам председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, в этом году продолжится инженерное оборудование госграницы, в том числе завершится работа по обозначению белорусско-украинского участка со стороны Беларуси в пределах Лельчицкого района Гомельской области. Речь идет, в частности, про введение в строй новой заставы в районе агрогородка Глушковичи.

Что касается 2020-го года, то Анатолий Лаппо отметил его особенность, обусловленную пандемией и внутриполитическими событиями в Беларуси. "Конечно, извне мы тоже испытывали давление. Я секрет не открою, если скажу, что мы не впустили в Беларусь несколько тысяч людей, которые во втором полугодии ехали с различными намерениями. Была и попытка дестабилизации обстановки на прибалтийском направлении, хотели протянуть "ланцуг". Мы этого не допустили", - констатировал глава Госпогранкомитета.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо

По его словам, работа в этом направлении продолжится и в этом году, органы пограничной службы будут готовы ответить на вызовы, защитить рубежи. "Граница - живой организм. Сегодня на участке спокойно, завтра - оперативная обстановка", - заметил Анатолий Лаппо.

Как подчеркнул Президент, принимая с докладом руководителя ГПК, Беларусь вынуждена отвечать на вызовы и угрозы. "Наша здесь ответственность не только за Беларусь, но и россиян. Надо отдать должное, что все-таки уровень охраны нашими пограничниками зоны ответственности превосходит любую границу в мире. Мы понимаем, что граница - это зеркало, лицо любого государства. Я могу спорить с любым, что нет такой охраны государственной границы в мире у другого государства, как в Беларуси. На этом уровне охрану государственной границы надо и поддерживать".

Органы погранслужбы вскрыли и пресекли 12 каналов наркотрафика, выявили 45 лиц с признаками причастности к экстремистской деятельности. Однако в целом общее количество нарушителей законодательства о госгранице снизилось более чем в два раза - с 4 тыс. в 2019 году до 1,8 тыс. в 2020-м.

В числе основных задач на 2021 год в Государственном пограничном комитете назвали совершенствование инженерного и технического оборудования рубежей, а также приближение к ним мест дислокации подразделений. Продолжится активное строительство сигнализационных комплексов и установка автоматизированных постов технического наблюдения для надежного контроля охраняемых участков.

Например, созданный на пограничной заставе "Хойники" центр мониторинга позволяет дистанционно контролировать свыше 100 км границы с Украиной при помощи различных систем охраны и наблюдения. В этом году его возможности возрастут в несколько раз.-0-