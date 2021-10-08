Лукашенко уверен, что Белкоопсоюз может конкурировать с торговыми сетями в работе с поставщиками

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Белкоопсоюз может конкурировать с другими торговыми сетями в работе с поставщиками. Об этом глава государства заявил сегодня на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для потребкооперации остается важной задачей создание единой системы оптовых закупок. Именно в этом звене может теряться от 5% до 10% добавленной стоимости. Вы знаете мое отношение к необоснованным посредникам", - сказал Александр Лукашенко.

На базе оптово-логистического центра такая система в первом приближении уже создана. Этот центр должен выступать единым оператором для работы с отечественными производителями.

"Тем не менее работа до сих пор не закончена. Как мне докладывают, поставщики применяют совершенно разные подходы к предоставлению скидок для организаций потребительской кооперации и представителей крупных сетей. Следовательно и цены для потребителя сильно разнятся. Предупреждаю, это игра с огнем. Министр торговли и вице-премьер, присутствующие здесь, пожалуйста, обратите на это внимание. Здесь им надо помочь, - поручил глава государства. - Смотрите, как ведут себя торговые сети. Они буквально диктуют поставщикам свои условия, под любым предлогом руки им выкручивают по ценовым параметрам. А вы? Мало того что каждая структура является отдельным покупателем, так еще и конкурируете между собой. Объединитесь и помните, что Белкоопсоюз - самая крупная торговая сеть в стране".

Президент подчеркнул, что от разговоров и планов необходимо переходить к реальным действиям. "Срок на завершение проекта - 1 год. Больше к этой теме я возвращаться не буду", - предупредил Александр Лукашенко. Он поручил председателю КГК Василию Герасимову взять эти вопросы на "железобетонный контроль".-0-