Лукашенко: уверен, что отношения Беларуси и КНДР будут эффективно развиваться

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Государственного Совета КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником - Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Под вашим руководством страна продолжает успешное движение по пути укрепления национального суверенитета и благосостояния граждан, достигла ощутимых практических результатов в непростом деле установления диалога и атмосферы доверия на Корейском полуострове, - говорится в поздравлении. - Уверен, что дружелюбные отношения между Беларусью и Северной Кореей будут и в дальнейшем эффективно развиваться на пользу наших народов".
Александр Лукашенко пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а жителям КНДР - мира и счастья.-0-