Лукашенко уверен в дальнейшем развитии дружественных отношений с ОАЭ

13 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в дальнейшем развитии дружественных отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом он заявил сегодня на переговорах с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, который впервые посещает Беларусь с официальным визитом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас связывают давние добрые отношения, более того - дружеские отношения. И я искренне рад встречать вас в Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что между двумя странами, будь то экономика или политика, нет никаких проблем или спорных вопросов. "Думаю, наши отношения будут развиваться в таком же дружеском направлении. Фундаментом любых политических отношений является экономика, торговля. Здесь нам есть над чем работать. Уверен, что ваш визит в Беларусь придаст серьезную динамику в торгово-экономическом, инвестиционном отношении", - сказал глава государства.

"Мы найдем направления нашего сотрудничества. Тем более что закрытых тем и закрытых сфер для отношений между Эмиратами и Беларусью нет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства особо отметил, что это первый визит в Беларусь наследного принца. "Вы только что сказали, что вам понравилось в Беларуси и понравились наши люди. В любое время на любой срок приезжайте к нам отдохнуть. Тем более лето, да и начало осени у вас (в ОАЭ. - Прим. БЕЛТА) с нашей точки зрения времена жестокие - под 40 градусов, а иногда и выше. Поэтому мы готовы предоставить все услуги, чтобы вы могли это время провести в Беларуси", - сказал Президент.

"Вы были во многих странах. В Беларуси в первый раз. Но знайте, что это не чужая вам земля. Тем более у вас здесь свой дом", - добавил Александр Лукашенко.-0-