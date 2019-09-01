Лукашенко уверен в дальнейшем укреплении стратегического партнерства с Узбекистаном

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко. Фото из архива

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси искренне рады заметным успехам дружественного Узбекистана в социально-экономическом развитии, неуклонному усилению позиций страны на международной арене. Высоко оценивая сегодняшний уровень белорусско-узбекских отношений, основанных на добрых традициях взаимопонимания и поддержки, уверен в дальнейшем укреплении межгосударственного стратегического партнерства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что исторический визит Президента Узбекистана в Беларусь 31 июля - 1 августа 2019 года стал значительным импульсом для расширения связей между регионами, эффективной реализации совместных проектов в различных сферах.

Глава белорусского государства пожелал Шавкату Мирзиёеву здоровья, неиссякаемой энергии и достижения поставленных целей, а братскому узбекскому народу - мира и процветания.-0-