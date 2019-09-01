Лукашенко уверен в дальнейшем укреплении стратегического партнерства с Узбекистаном

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 1 сентября 2019
Минск Сплошная облачность +19°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:00 В Техасе при стрельбе 5 человек погибли, 21 пострадал В мире
09:55 Торфяной пожар в Лидском районе ликвидирован Происшествия
09:40 Регатой на ялах отметят пинские студенты начало учебного года Регионы
09:21 Цены на некоторые марки сигарет изменяются в Беларуси с 1 сентября Общество
09:20 Беларусбанк прекращает прием денежных переводов "Стриж" Экономика
09:18 Пилотный проект по маркировке ювелирных изделий стартует в Беларуси Экономика
09:17 Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличивается до 800 евро Экономика
09:17 Тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси увеличиваются на 3,7% Экономика
09:13 Беларусь с 1 сентября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
09:11 Тарифная ставка первого разряда повышена до Br41 Экономика
09:10 ДОСЬЕ: Ансамблю "Песняры" - 50 лет Культура
09:05 Лукашенко уверен в дальнейшем укреплении стратегического партнерства с Узбекистаном Президент
07:00 "Этот праздник дорог каждому" - Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний Президент
01:26 ФОТОФАКТ: Традиционный музыкальный фестиваль "Классика у ратуши с A1" Культура
00:54 Убийцу Роберта Кеннеди изрезали ножом в американской тюрьме В мире
00:00 В Испании мужчина погиб во время забега быков В мире
31.08.19
31.08.19 23:14 Количество жертв нападения на бар в Мексике достигло 30 В мире
31.08.19 22:43 При обрушении моста в Пакистане погибли 26 человек В мире
31.08.19 22:01 Меркель рассказала о своих планах на жизнь после ухода из политики В мире
31.08.19 21:30 В Германии подросток попал в книгу рекордов благодаря размеру обуви Калейдоскоп
31.08.19 20:59 В Норвегии упал вертолет, погибли четыре человека В мире
31.08.19 20:30 Два аэропорта Флориды приостановят работу из-за урагана "Дориан" В мире
31.08.19 19:50 Во Франции в результате нападения убит один человек В мире
31.08.19 19:10 ФОТОРЕПОРТАЖ: День культуры Армении прошел в Минске Регионы
31.08.19 19:05 Ситуация с паводком в Хабаровском крае ухудшается В мире
31.08.19 18:43 В Мьянме произошло землетрясение В мире
31.08.19 17:59 Экспедиция "Дорога к святыням" прибыла в Слоним Регионы
31.08.19 17:30 В Минске определили направления застройки рынка "Лебяжий" Регионы
31.08.19 17:03 Самолет с неисправным двигателем приземлился в московском аэропорту Шереметьево В мире
31.08.19 16:57 Нарушение скоростного режима стало причиной ночного ДТП в Бресте Происшествия
Все новости
Все новости
Президент
01 сентября 2019, 09:05

Лукашенко уверен в дальнейшем укреплении стратегического партнерства с Узбекистаном

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко. Фото из архива
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко. Фото из архива

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси искренне рады заметным успехам дружественного Узбекистана в социально-экономическом развитии, неуклонному усилению позиций страны на международной арене. Высоко оценивая сегодняшний уровень белорусско-узбекских отношений, основанных на добрых традициях взаимопонимания и поддержки, уверен в дальнейшем укреплении межгосударственного стратегического партнерства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что исторический визит Президента Узбекистана в Беларусь 31 июля - 1 августа 2019 года стал значительным импульсом для расширения связей между регионами, эффективной реализации совместных проектов в различных сферах.

Глава белорусского государства пожелал Шавкату Мирзиёеву здоровья, неиссякаемой энергии и достижения поставленных целей, а братскому узбекскому народу - мира и процветания.-0-

Теги
Лукашенко поздравления Узбекистан
Новости рубрики Президент
Фото из архива "Этот праздник дорог каждому" - Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний
Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев. Фото из архива Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Президентом Казахстана
Александр Лукашенко Лукашенко потребовал активно искать новые рынки сбыта сахара
Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко. Фото из архива Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Президентом Таджикистана
Александр Лукашенко Президенту Беларуси подарили лимонное деревце
Александр Лукашенко Лукашенко: надо нарастить экспорт картофеля, такого вкусного за границей мало
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко подчеркивает важность комплексного подхода к сельхозработам в период уборочной
"Этот праздник дорог каждому" - Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний
Ружаны приняли праздник тружеников села Брестской области
ФОТОРЕПОРТАЖ: День культуры Армении прошел в Минске
Топ-новости
Переработчики сельхозпродукции при закупке сырья должны ориентироваться на рыночные цены - Лукашенко
ДОСЬЕ: Ансамблю "Песняры" - 50 лет
Лукашенко: великая миссия Дня письменности - объединять белорусов мира
Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличивается до 800 евро
Тарифная ставка первого разряда повышена до Br41
ФОТОФАКТ: Традиционный музыкальный фестиваль "Классика у ратуши с A1"
Цены на некоторые марки сигарет изменяются в Беларуси с 1 сентября
Гороскоп на сентябрь 2019 года
В Техасе при стрельбе 5 человек погибли, 21 пострадал
Дмитрий Турсунов объявил, что больше не тренирует Арину Соболенко
Книжный магазин открылся в Слониме в День белорусской письменности
Афиша выходного дня: День белорусской письменности, праздник культуры Армении и "Пущанские забавы"
РЕПОРТАЖ: Чтобы тыква превратилась в "Лексус", или Как оршанские женщины учатся делать бизнес на земле
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье: пилот погиб
Лучшие фото БЕЛТА в августе
Афиша
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.