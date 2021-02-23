Лукашенко уверен в динамичном развитии плодотворного диалога между Минском и Токио

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Императора Японии Нарухито с национальным праздником - Днем рождения Императора. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул свою уверенность в дальнейшем динамичном развитии плодотворного, основанного на доверии и понимании диалога между Минском и Токио.

"В тридцать пятую годовщину катастрофы на Чернобыльской атомной станции и десятую годовщину Великого восточно-японского землетрясения с чуткостью вспоминаю взаимную помощь и поддержку при восстановлении пострадавших регионов двух стран. Тяжелые испытания, с которыми столкнулись Беларусь и Япония, сделали наши географически далекие государства более близкими по духу", - говорится в поздравлении.-0-