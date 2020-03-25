Лукашенко уверен в необходимости активизировать диалог с Грецией на всех уровнях

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Греции Екатерину Сакелларопулу и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что народы двух стран имеют богатую многовековую историю и культурное наследие, общие духовные ценности, которые создают прочный фундамент для построения конструктивных межгосударственных связей.

"Уверен в необходимости активизации двустороннего диалога на всех уровнях. Верю, что отношения между нашими странами будут развиваться на принципах дружбы, взаимного уважения, а также стремления совместными усилиями поддерживать и расширять меры безопасности и доверия на европейском континенте", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Екатерине Сакелларопулу крепкого здоровья и благополучия, а народу Греции - мира и процветания.-0-