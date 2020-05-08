Лукашенко уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с коронавирусом

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси сумеют побороть коронавирус, в том числе и с божьей помощью. Об этом он заявил сегодня во время общения с участниками церемонии у храма-памятника в честь Всех Святых, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, Господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастье и напасть", - заявил глава государства.

Он отметил тот вклад, который внес народ в защиту как самих себя, так и борьбу с вирусом. Президент уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с распространением инфекции.

"Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что главное - это спасение жизни людей. "Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем это делать", - сказал он.

"Если мы и дальше будем идти этим путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус", - уверен Александр Лукашенко.

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