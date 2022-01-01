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Президент
01 января 2022, 07:00

Лукашенко уверен в продолжении динамичного развития многогранного сотрудничества с Кубой

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с национальным праздником - Днем освобождения Республики Куба. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша страна, которая многие десятилетия ощущает беспрерывное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, благодаря своей стойкой позиции по праву приобрела авторитет и уважение большинства государств планеты", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что между Минском и Гаваной сложились особые, по-настоящему дружественные отношения, основанные на общности ценностных принципов - от построения социально ориентированной экономики до установления справедливого миропорядка.

"Убежден: многогранное белорусско-кубинское сотрудничество продолжит динамично и успешно развиваться, что внесет важную лепту в укрепление благополучия наших народов", - подчеркнул белорусский лидер.

Поздравительное послание от Президента Беларуси направлено также Раулю Кастро Русу. "Более семи десятилетий Куба является ярким примером для всех народов мира, которые сражаются за свое освобождение и свободу. Кубинцы бескомпромиссно обороняют заслуженное право на осуществление независимой внутренней и внешней политики, что вызывает уважение и поддержку со стороны прогрессивной части мирового сообщества", - говорится в поздравлении.

Белорусский лидер подтвердил нацеленность на укрепление дружественных отношений и продолжение долгосрочного сотрудничества с Кубой, а также выразил готовность и в дальнейшем оказывать Гаване любую возможную поддержку на международной арене.-0-

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