4 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в успешном мирном урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом он заявил сегодня на переговорах в расширенном составе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент БЕЛТА.

"И с Востоком (Украины. - Прим. БЕЛТА) будет все нормально. Та настойчивость, которую проявляет нынешний Президент по окончанию войны, уверен, увенчается успехом", - заявил глава государства.

"Я не просто вам желаю этого. Мы готовы вместе что-то сделать для того, чтобы Украина была единой, целостной, мощной, чтобы косо даже никто не смог сюда посмотреть. Это наши принципы", - подчеркнул белорусский лидер.-0-