Лукашенко уверен в успешном развитии отношений с Арменией

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Армении Армена Саркисяна с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко отметил, что Армения, являясь достойным членом мирового сообщества, активным участником интеграционных процессов, уверенно идет по пути укрепления государственности и обеспечения устойчивого экономического роста.

"Убежден, что благодаря открытому и конструктивному характеру белорусско-армянского политического диалога двусторонние отношения будут и впредь успешно развиваться", - подчеркнул Президент.-0-