Лукашенко уверен в возможности дальнейшего расширения сотрудничества между Беларусью и Любляной

25 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Словении Борута Пахора и всех словенцев с национальным праздником - Днем государственности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Положительный опыт развития двусторонних отношений в политической, торговой и гуманитарной сферах, последовательная поддержка Любляной диалога между Беларусью и Европейским союзом создают надежный фундамент для дальнейшего расширения сотрудничества", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что эффективное использование имеющихся возможностей взаимодействия будет содействовать созданию новых проектов в перспективных отраслях и укреплению позиций двух государств на международной арене.

Глава государства пожелал Президенту Словении хорошего здоровья и успешной политической деятельности, а жителям этой страны - мира и солидарности.-0-