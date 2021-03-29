Лукашенко: уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить в Беларуси обстановку

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Различным силам, прежде всего извне, очень хочется накалить в Беларуси обстановку. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что пригласил на совещание силовой блок Совета безопасности, чтобы обсудить обозначенную тематику прежде всего с позиции того, каким образом действовать дальше, обеспечивая внутреннюю и внешнюю безопасность, что нужно предпринять исходя из меняющейся обстановки. "Я уже не единожды говорил о том, что спокойной жизни у нас не будет. Она может быть спокойной, может быть более острая ситуация, но абсолютного покоя в стране никогда не будет. Потому что уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить здесь обстановку", - сказал Президент.

"Вы видите, что поменялись режиссеры за границей. Уже некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску протестунов, от этого отказались. Появились более радикальные, типа BYPOL, где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих. Трудно их, конечно, назвать военнослужащими. Вы видите эти призывы к радикализации", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко попросил министра обороны кратко доложить о ситуации на внешних границах Беларуси, а председателя КГБ и главу МВД - о ситуации внутри страны и перспективах ее развития.

Говоря о перспективах и прогнозах развития ситуации, глава государства обратил внимание на важность обеспечения и экономической безопасности страны. "Мы живем не в закрытом мире. И свою внутреннюю, экономическую прежде всего, безопасность мы должны обеспечить сами. Нам абсолютно не на кого надеяться", - подчеркнул он.-0-

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