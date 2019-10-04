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Президент
04 октября 2019, 10:43

Лукашенко в аэропорту Житомира Президент Украины Зеленский встретил лично

Новости темы "II Форум регионов Беларуси и Украины"
Первая встреча Лукашенко и Зеленского пройдет сегодня в Житомире
В Украине заинтересовались белорусскими дизель-генераторными установками

4 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в украинский Житомир, где проведет переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

В аэропорту главу белорусского государства Президент Украины встретил лично. По прилете возле трапа вертолета девушки в национальных украинских костюмах поднесли белорусскому лидеру хлеб-соль. Президенты тепло приветствовали друг друга, а также присутствовавших в аэропорту представителей делегаций. Главы государств направились на переговоры на одном автомобиле.

Переговоры президентов состоятся в здании Житомирской областной государственной администрации. Лидеры стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.

Затем президентов ждут на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины, где запланированы выступления Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Непосредственно рядом с местом проведения форума в Житомире расположилась выставка крупногабаритной техники белорусских и украинских производителей, на которой есть и образцы продукции совместного производства. Не исключено, что президенты решат персонально ознакомиться с экспозицией.

На встрече с представителями украинских СМИ в конце сентября Президент Беларуси отмечал, что встреча с украинским коллегой даст возможность не просто познакомиться лично на человеческом уровне, но и лучше понять и узнать позицию друг друга по тем или иным вопросам. "Обещаю, что буду честным и искренним в разговоре. Это моя фишка. Я привык говорить честно, - сказал Александр Лукашенко. - Мы с ним общий язык, гарантирую вам, найдем".

В 2018 году товарооборот между Беларусью и Украиной достиг $5,5 млрд (119,2% к уровню 2017 года), экспорт - $4,1 млрд (120,8%), импорт - $1,4 млрд (114,8%). По последним данным посольства Беларуси в Украине, в январе-августе текущего года товарооборот составил $3,8 млрд и вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Белорусский экспорт незначительно сократился (на 0,7%) и составил $2,7 млрд. Украинский экспорт в Беларусь вырос на 17,5% и составил $1,1 млрд.

Экспорт услуг в 2018 году достиг $197 млн (128%), импорт - $133,2 млн (119,1%).

В 2018 году привлечено инвестиций из Украины на $405,7 млн ($252,7 млн в 2017 году), в том числе прямых - $405,1 млн.

В Беларуси действуют 295 предприятий с украинским капиталом, включая 117 совместных и 178 иностранных организаций.

В Украине созданы 9 совместных производств техники и оборудования, функционируют более 100 структур товаропроводящей сети. Основными компаниями с отечественным капиталом являются "БНК-Украина", "БНХ Украина", "СТЛЦ БЕЛАЗ Сервис", "ТД МТЗ - Беларус - Украина", "ТД Гомсельмаш - Украина", "ТД МАЗ - Украина", "Амкодор-Укроспецмаш", "Атлант-Украина", "Белавтодор-Украина", "Сервис Ойл".-0-

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