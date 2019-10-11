Лукашенко в Ашхабаде принимает участие в саммите СНГ

11 октября, Ашхабад /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Ашхабаде принимает участие в саммите Содружества Независимых Государств, передает корреспондент БЕЛТА.
Лидерам стран предстоит рассмотреть ряд проектов документов, направленных на дальнейшее развитие экономического сотрудничества и внешнеполитического партнерства, обеспечение безопасности и противодействие новым вызовам и угрозам. В их числе вопрос о председательстве в Содружестве в 2020 году. Планируется, что от Туркменистана пост председателя перейдет Узбекистану, а сопредседательствовать будут Беларусь и Туркменистан.
Ожидается принятие обращения лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Одним из главных документов, который будет рассмотрен на Совете глав государств, является проект Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве.
Александр Лукашенко прибыл в Ашхабад накануне вечером. На полях саммита глава белорусского государства традиционно проведет серию переговоров со своими зарубежными коллегами по тематике двустороннего сотрудничества.
Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в начале встречи лидеров стран в узком составе отметил, что накануне Совет министров иностранных дел рассмотрел и одобрил вносимые на саммит проекты документов. По двум документам, которые были ранее внесены в проект повестки дня, принято решение о необходимости доработки. "Это соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования и о сотрудничестве в противодействии коррупции. Эти вопросы на уровне глав государств на саммите рассматриваться не будут", - пояснил он.-0-