Лукашенко в Ашхабаде принимает участие в саммите СНГ

11 октября, Ашхабад /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Ашхабаде принимает участие в саммите Содружества Независимых Государств, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко прибыл с визитом в Туркменистан для участия в саммите СНГ Александр Лукашенко на полях саммита традиционно проведет серию переговоров со своими зарубежными коллегами по тематике двустороннего сотрудничества.

Лидерам стран предстоит рассмотреть ряд проектов документов, направленных на дальнейшее развитие экономического сотрудничества и внешнеполитического партнерства, обеспечение безопасности и противодействие новым вызовам и угрозам. В их числе вопрос о председательстве в Содружестве в 2020 году. Планируется, что от Туркменистана пост председателя перейдет Узбекистану, а сопредседательствовать будут Беларусь и Туркменистан.

Ожидается принятие обращения лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Одним из главных документов, который будет рассмотрен на Совете глав государств, является проект Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве.

Александр Лукашенко прибыл в Ашхабад накануне вечером. На полях саммита глава белорусского государства традиционно проведет серию переговоров со своими зарубежными коллегами по тематике двустороннего сотрудничества.

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в начале встречи лидеров стран в узком составе отметил, что накануне Совет министров иностранных дел рассмотрел и одобрил вносимые на саммит проекты документов. По двум документам, которые были ранее внесены в проект повестки дня, принято решение о необходимости доработки. "Это соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования и о сотрудничестве в противодействии коррупции. Эти вопросы на уровне глав государств на саммите рассматриваться не будут", - пояснил он.-0-