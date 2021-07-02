Лукашенко: в Беларусь смогут въехать только мирные граждане

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом глава государства рассказал сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что поражает: огромное количество (о чем я говорил еще в прошлом году, многие мне не верили) оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, в Беларусь смогут въехать только мирные граждане. "Всех остальных в плен брать не будем", - предупредил он.-0-