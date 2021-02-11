Лукашенко: в Беларуси была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цветная революция в Беларуси была невозможна. Поэтому, опираясь на определенные внутренние силы, была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу блицкрига. Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что цель противников белорусской государственности доподлинно не известна, нельзя также точно прогнозировать, что они предпримут в дальнейшем. Но однозначно от Беларуси они просто так не отстанут, заявил Президент. "Потому что задействованы очень мощные силы, и проиграть в этой войне им вроде бы не с руки, - пояснил он. - Но нам надо выстоять во что бы то ни стало. И 2021-й, нынешний, год будет определяющим".-0-