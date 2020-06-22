Лукашенко: в Беларуси эффективно функционирует система обеспечения национальной безопасности

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана и эффективно функционирует система обеспечения национальной безопасности, основу которой составляют Вооруженные Силы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с воинским коллективом во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси создана и эффективно функционирует система обеспечения национальной безопасности, основу которой составляют Вооруженные Силы. Наша армия оснащается современными вооружениями. В войска поступают новые образцы авиационной, ракетно-артиллерийской, бронетанковой, автомобильной техники и средств связи, в том числе отечественного производства", - отметил глава государства.

"Мною поставлена железобетонная задача: если мы хотим защититься, мы должны основные боеприпасы и оружие производить сами", - подчеркнул Президент. Многое в этом направлении уже сделано, но многое еще предстоит реализовать. "И дальше мы будем стараться производить свое, начиная от стрелкового оружия и заканчивая самыми современными ракетами типа "Полонез" и еще лучше. Конечно, у нас нет таких возможностей, как у некоторых, - сказал Александр Лукашенко. - Но, тем не менее, дисциплина, исполнительность, мозги, возможность и способность собрать в кулак по копейке - и видите, мы кое-что научились делать. Это наше преимущество, и мы им будем пользоваться дальше - производить отечественные образцы вооружения и техники".

Поддержание боеспособности Вооруженных Сил особенно актуально в условиях обострения глобальных противоречий, когда нарастает военная эскалация, девальвирована роль международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, отметил Президент. Он также обратил внимание на продолжающиеся попытки отдельных государств переписать историю, принизить роль Беларуси во Второй мировой войне и умалить значимость Великой Победы для судеб человечества. "Мы сопротивляемся, это тоже и наше достояние", - подчеркнул Александр Лукашенко, напомнив о многочисленных жертвах войны среди жителей Беларуси. "Поэтому мы не можем отдать эту победу", - сказал белорусский лидер.

Во время посещения десантно-штурмовой бригады Президент ознакомился с образцами вооружения и военной техники, стоящими на вооружении бригады, условиями жизни и быта военнослужащих. Главе государства также рассказали об истории создания бригады, боевых возможностях соединения.-0-