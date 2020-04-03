Лукашенко: в Беларуси хватает сил и средств для борьбы с коронавирусом

3 апреля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси хватает сил и средств для борьбы с коронавирусом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Смолевичский район, передает корреспондент БЕЛТА.
"У нас сил и средств хватает. И койки есть в запасе, и около трех тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных - их тоже можно в крайнем случае использовать. Дай бог, пройти этот период", - сказал Александр Лукашенко.
В то же время Президент заметил, что в стороне от этих событий оказались военные медики, а ведь среди них тоже есть инфекционисты и вирусологи. "У нас же по республике пять-шесть таких больниц. Надо их подключить. Пусть они посмотрят, как работают гражданские медики. Если нужно, и проконтролируют, и помогут. И самое главное - они тоже будут в этой теме, научатся", - сказал глава государства. По его словам, он уже дал соответствующие поручения главе Администрации Президента и госсекретарю Совета безопасности.
"Мы что, думаем, что в армии ничего никогда не случится? А не дай бог, какой-то военный конфликт - они (военные медики. - Прим. БЕЛТА) первыми пойдут. Поэтому это для них определенная учеба, а для меня значительная помощь и контроль", - обратил внимание Александр Лукашенко.
Но сейчас белорусские врачи справляются с ситуацией, поэтому привлекать студентов-медиков к борьбе с коронавирусом не планируется, сказал Президент. Лишь дополнительные ресурсы - волонтеры, профсоюзы - брошены на помощь пожилым людям.-0-