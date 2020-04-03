Лукашенко: в Беларуси хватает сил и средств для борьбы с коронавирусом

3 апреля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси хватает сил и средств для борьбы с коронавирусом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Смолевичский район, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас сил и средств хватает. И койки есть в запасе, и около трех тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных - их тоже можно в крайнем случае использовать. Дай бог, пройти этот период", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

В то же время Президент заметил, что в стороне от этих событий оказались военные медики, а ведь среди них тоже есть инфекционисты и вирусологи. "У нас же по республике пять-шесть таких больниц. Надо их подключить. Пусть они посмотрят, как работают гражданские медики. Если нужно, и проконтролируют, и помогут. И самое главное - они тоже будут в этой теме, научатся", - сказал глава государства. По его словам, он уже дал соответствующие поручения главе Администрации Президента и госсекретарю Совета безопасности.

"Мы что, думаем, что в армии ничего никогда не случится? А не дай бог, какой-то военный конфликт - они (военные медики. - Прим. БЕЛТА) первыми пойдут. Поэтому это для них определенная учеба, а для меня значительная помощь и контроль", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Но сейчас белорусские врачи справляются с ситуацией, поэтому привлекать студентов-медиков к борьбе с коронавирусом не планируется, сказал Президент. Лишь дополнительные ресурсы - волонтеры, профсоюзы - брошены на помощь пожилым людям.-0-

Лукашенко поручил подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне коронавируса "Не хочу сказать, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть. Поддержим тех, кто хочет, чтобы его поддержали, и второе - того, кто вложится сам", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко считает недопустимым раскалывать общество на фоне борьбы с коронавирусом Анализ ситуации с точки зрения статистики, отметил Президент, предстоит во вторник. "При этом психозе, что у нас тут (якобы. - Прим. БЕЛТА) мрут и умирают, у нас идет общее падение смертей и общее падение заболеваемости по легким", - констатировал Александр Лукашенко.