Лукашенко: в Беларуси и России трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси и России трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне. Об этом глава государства заявил сегодня в своем выступлении на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"По праву гордимся тем, что белорусы и россияне вместе с другими народами СССР внесли решающий вклад в Победу над фашизмом. Поэтому мы сегодня вспоминаем святое для всех нас событие - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне", - заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что на той войне наши народы понесли колоссальные потери. Только в Беларуси погиб каждый третий житель. За годы оккупации германские захватчики разрушили 209 из 270 белорусских городов и райцентров, уничтожили почти 2 тыс. деревень. "Мы сражались за каждый клочок родной земли. В республике развернулось всенародное движение сопротивления. С фашистами боролись даже дети. В результате в конце 1943 года под контролем народных мстителей находилось примерно 60% территории страны", - сказал Александр Лукашенко.

"В Беларуси и России трепетно относятся к памяти о той войне. Даже в самой маленькой деревушке стоит обелиск с красной звездой. Ни один из них не заброшен и не исчез с лица земли, - подчеркнул глава государства. - Мы и сегодня возводим монументы. Например, под Минском, на месте, где находился нацистский концлагерь, воздвигнут мемориальный комплекс "Тростенец". По количеству уничтоженных людей это четвертая фабрика смерти в Европе после Освенцима, Майданека и Треблинки. Ее жертвами стали более 200 тыс. человек".-0-