Лукашенко: в Беларуси искренне дорожат прочными партнерскими связями с Казахстаном

16 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с государственным праздником - Днем Независимости. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За годы суверенного развития ваша страна осуществила глубокие преобразования в общественно-политической жизни, добилась значительного прогресса в социально-экономической и гуманитарной сферах, заслужила признание международного сообщества", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул: "В Беларуси искренне дорожат прочными партнерскими связями с Казахстаном, которые с каждым годом крепнут и совершенствуются, наполняясь новым содержанием".

Александр Лукашенко высказал убежденность, что взаимная поддержка, доверие и открытость, присущие отношениям между нашими государствами, позволят сообща противостоять беспрецедентным вызовам современности и успешно расширять многоплановое и эффективное сотрудничество на благо белорусского и казахстанского народов.-0-