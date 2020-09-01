Лукашенко: в Беларуси костелы работали и будут работать

1 сентября, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси костелы работали и будут работать. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что у каждого белоруса должна быть своя дорога к храму. Он заявил, что никакого наката ни на какую церковь в стране не допустит.

По словам Президента, межконфессиональный мир - гордость Беларуси.

Журналисты поинтересовались тем, что накануне Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич не смог въехать в Беларусь, и ни одно из ведомств не комментирует эту ситуацию. В связи с этим глава государства подчеркнул, что данный вопрос сейчас тщательно изучается.

"Я не скажу, что у меня полная информация, она постоянно меняется. Мы сейчас внимательнейшим образом отслеживаем всех въезжающих-выезжающих", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что глава католической церкви неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России. "Не только он один, просто он - более известная фигура", - уточнил Александр Лукашенко, рассказав, что появилась информация о возможности наличия у Тадеуша Кондрусевича не одного гражданства. "Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он - главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность", - отметил глава государства.

/Будет дополнено/.-0-