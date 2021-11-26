Лукашенко: в Беларуси кроме двухтысячного лагеря около 2-3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси кроме двухтысячного лагеря в ТЛЦ около 2-3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.
"По нашим подсчетам, на территории Беларуси, кроме этого двухтысячного лагеря, около 2-3 тысяч беженцев из ваших стран. Но это очень приблизительные цифры", - сказал Александр Лукашенко.-0-