Лукашенко: в Беларуси любят и ценят Ларису Долину, чье творчество дарит истинное наслаждение

Лариса Долина. Фото из архива
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Российской Федерации Ларису Долину с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Восхитительный голос, целеустремленность и невероятная энергетика помогли вам достичь профессиональных вершин, завоевать высокий авторитет и покорить сердца миллионов поклонников, - отметил глава государства. - В Беларуси вас любят и ценят как замечательную артистку, чье творчество дарит слушателям истинное наслаждение".
Александр Лукашенко выразил уверенность, что Лариса Долина и в дальнейшем будет радовать зрителей новыми песнями и яркими проектами, способствовать укреплению культурных связей двух братских народов.-0-