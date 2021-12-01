Лукашенко: в Беларуси Назарбаева знают и высоко ценят как выдающегося политика мирового масштаба

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с Днем Первого Президента Республики Казахстан. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша активная созидательная деятельность на посту главы государства неразрывно связана с периодом становления суверенного Казахстана, - отметил Александр Лукашенко. - Принятые вами ответственные и продуманные решения сохранили единство нации, ее исторические и культурные ценности, способствовали успешному преобразованию политической системы, стремительному социально-экономическому развитию. Сегодня страна процветает во многом благодаря вам, Первому Президенту Республики Казахстан".

Глава белорусского государства подчеркнул, что в Беларуси Нурсултана Назарбаева знают и высоко ценят как выдающегося политика мирового масштаба, который стоял у истоков формирования белорусско-казахстанских отношений, основанных на братской дружбе, взаимной поддержке и стратегическом партнерстве.

Президент пожелал Нурсултану Назарбаеву доброго здоровья, новых достижений в служении Отечеству и долгих лет жизни в кругу любящей семьи и верных товарищей.-0-