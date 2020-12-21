Лукашенко: в Беларуси необходимо сохранить межрелигиозный и межконфессиональный мир

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо сохранить межрелигиозный и межконфессиональный мир. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, назначая Александра Румака уполномоченным по делам религий и национальностей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не вмешиваемся в веру, я еще раз подчеркиваю это, не вмешиваемся в чувства людей. Но мы должны защищать свое государство. Наши верующие живут в белорусском государстве. И все лидеры конфессий тоже живут в этом государстве. Я больше скажу, на чем всегда настаивал: всякие общественные организации, в том числе и религиозные, они действуют на территории нашего государства. В силу этого ваша должность сегодня становится ключевой, важнейшей. И, конечно, мы очень аккуратно подбирали кандидатуру на эту должность", - сказал Президент.

"Сошлись на том, что вы как человек понимающий, опытный, человек, в своей жизни относящийся равно ко всем национальностям и конфессиям, сможете работать со всеми конфессиями. И в очень тесном контакте с Администрацией Президента. Для того, чтобы ни в коем случае не разрушить то, чем мы всегда гордились. Одна из наших гордостей - это межрелигиозный, межконфессиональный мир. Мы его должны сохранить. Его будут пытаться нарушить, разорвать. Но мы должны не допустить этого", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко более подробно охарактеризовал ситуацию и ту сферу, в которой предстоит работать Александру Румаку.

"Вы видите, что происходит в стране. Будем откровенны, отдельные руководители себя повели, мягко говоря, по антигосударственному. Руководство. Я не беру людей, они отношения к этому не имеют. А именно, несколько там человек зарекомендовали себя не очень. Будем считать, что ошиблись. Но винить их и не видеть своих проблем и недостатков, наверное, это не наш путь. Поэтому вам надо разобраться, в чем мы, государство, не доработали", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что нужно уважительно относиться к чувствам верующих. "И православные, и католики - это наши люди, это преданные люди нашему государству. В том числе и католики, подчеркиваю. Каждый выбрал себе дорогу к храму. Поэтому к людям надо относиться с большим уважением и не нарушать религиозное чувство человека. Как только мы вмешиваемся в душу человеческую, мы обязательно раним человека в сердце. Из этого мы должны исходить. И жесточайшим образом пресекать всех тех, кто разрушает мирную созидательную жизнь нашего народа и работает во вред нашему государству. Их не много, но мы их должны видеть. В том числе и в религиозной среде", - заявил Александр Лукашенко.-0-