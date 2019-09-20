Лукашенко: в Беларуси пока не изжили мажоритарную систему выборов в парламент

20 сентября, Кореличи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за сохранение в стране мажоритарной системы выборов в парламент. Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками льнозавода в Кореличах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне уже подсовывают предложения парламент избирать по партийным спискам. Вы будете знать в лучшем случае пять партий и их руководителей. Люди обычно голосуют за лидера. А там по списку уже никто не знает. Они сами поставят там детей, внуков, любовниц, любовников. Всех туда пропишут. Я сказал нет. Мы пока не изжили мажоритарную систему", - отметил глава государства.

Он считает, что депутат должен представлять свой округ и вести диалог со своими избирателями. "От народа. В трудовые коллективы идите, агитируйте, просите, чтобы за вас проголосовали", - сказал Президент.

По его словам, пока мажоритарная система работает. "Депутат должен быть привязан к своему избирателю, своему округу. В этом направлении мы и будем действовать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Что касается текущей избирательной кампании, он сказал: "Мы проведем эту предвыборную кампанию спокойно. Это репетиция завтрашней кампании - президентской. Вот там нам подкинут перцу. А мы должны мозги в руки взять и спокойно, как всегда белорусы это делали, сделать так, как нужно нам. А не кому-то на западе, востоке, юге или севере. Мы для своей страны должны делать все, чтобы она сохранилась и вы более-менее нормально жили. И не только вы. Дети чтобы знали, что кусок земли у них есть и никто их плеткой стегать больше не будет".-0-